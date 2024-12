C'è sempre una prima volta negativa, anche se ti chiami Manuel Neuer. Il capitano del Bayern Monaco, al 17' degli ottavi giocati in Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen, ha tentato una delle sue uscite fuori dall'area di rigore. Stavolta però non gli è riuscita: Frimpong è troppo veloce, lo anticipa e viene atterrato. Primo rosso in carriera per il portiere dopo quasi 900 partite, determinante per la sconfitta della sua squadra, piegata da un gol di Tella nella ripresa

GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA