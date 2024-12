Neuer, costola fratturata: rientrerà a gennaio

Il portiere del Bayern Monaco dovrà osservare un periodo di riposo forzato a causa della frattura di una costola, infortunio riportato durante il match di Coppa di Germania perso dal Bayern Monaco contro il Leverkusen dopo lo scontro che ha portato alla sua prima espulsione in carriera. Si spera di recuperarlo per la trasferta di Moenchengladbach in programma l'11 gennaio

E' costato carissimo a Manuel Neuer lo scontro, che ha portato alla sua prima espulsione in carriera dopo 866 partite, in Coppa di Germania nel match contro il Bayern Leverkusen perso dal Bayern Monaco per 1-0. Infatti, oltre alla squalifica, il portiere tedesco dovrà osservare un periodo di riposo forzato a causa della frattura di una costola , infortunio riportato proprio durante quello scontro. Lo ha comunicato direttamente l'allenatore del Bayern, Vincent Kompany : "Ha una costola rotta - ha spiegato durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro lo Shakhtar - Probabilmente non rientrerà prima della fine del 2024, speriamo di riaverlo a gennaio. L'importante è che ora recuperi bene e guarisca presto".

Si proverà a recuperare Neuer per la trasferta di Moenchengladbach

Neuer, dunque, salterà certamente la gara di Champions contro lo Shakhtar e anche le ultime due sfide dell'anno in Bundesliga contro Mainz e Lipsia. L'obiettivo del Bayern è poterlo riavere a disposizione per la sfida dell'11 gennaio contro il Borussia Moenchengladbach. Toccherà, dunque, al 24enne Daniel Peretz difendere i pali della porta dei bavaresi. Peretz, in questa stagione, è sceso in campo già tre volte e contro lo Shakhtar farà il suo esordio in Champions League.