Lipsia, 8500 spettatori per prima partita in casa

L'autorizzazione data al Lipsia rimane legata ai dati sui contagi da Covid-19 in Germania, attualmente di 3,2 nuovi casi a settimana su ogni 100mila abitanti. Dovessero salire, il match si giocherà a porte chiuse. Il protocollo sanitario che il pubblico dovrà seguire prevede, oltre al distanziamento, l'uso obbligatorio delle mascherine, il divieto di consumo di bevande alcoliche e quello della presenza di sostenitori della squadra ospite.

Il Lipsia , semifinalista dell'ultima Champions League, ha ricevuto il via libera dalle autorità locali perché 8.500 spettatori possano assistere al match d'esordio della squadra di Nagelsmann nella Bundesliga 2020-2021, quello del 20 settembre contro il Magonza. Avendo la Red Bull Arena una capienza di 42.959 posti, potranno vedere la partita dal vivo un quinto dei tifosi che potrebbero riempire l'impianto.

Altri club hanno fatto richiesta per pubblico negli stadi

Oltre al Lipsia, altri club della massima serie, come Hertha e Union Berlino, Eintracht Francoforte e Wolfsburg hanno chiesto di poter fare accedere nei rispettivi stadi un numero limitato di spettatori (sempre, di media, un quinto della capienza). Prima della partenza della Bundesliga, sono in programma dall'11 al 14 settembre alcune partite della Coppa di Germania ed è possibile che anche in quel caso possa essere autorizzata la presenza parziale del pubblico. La decisione finale spetterà ai singoli Lander.