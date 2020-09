È il Borussia Dortmund dei millennials. 3-0 al Moenchengladbach nella prima giornata di Bundesliga: i gialloneri di Favre rispondono subito al Bayern ed esaltano le nuove frontiere del calcio. Perché non c'è solo il solito Erling Haaland (doppietta), a caricarsi sulle spalle la squadra. Il primo gol lo segna Giovanni Reyna, figlio di Claudio, ex trequartista degli States, che deve ancora compiere 18 anni. E conquista pure il rigore del 2-0. Nelle altre reti, gli assist portano invece la firma delle due baby promesse inglesi: Jadon Sancho, classe 2000 come Haaland, e il 2003 Jude Bellingham. L'altro Borussia si inchina alla gioventù.

Le altre partite

Rimane in scia delle big l'Hoffenheim, che soffre a Colonia per poi spuntarla al 92': man of the match Kramaric, autore di una tripletta. 2-3 anche per il Friburgo in casa dello Stoccarda, a segno anche l'italiano Vincenzo Grifo. Goleada dell'Hertha in casa del Werder Brema, mentre in chiave salvezza importante colpo esterno dell'Ausburg a Berlino contro l'Union. 1-1 infine tra Eintracht Francoforte e il neopromosso Bielefeld nell'unico pareggio del sabato: a Soukou risponde l'ex Milan André Silva. Domenica Wolfsburg-Leverkusen e Lipsia-Mainz completeranno la prima giornata di campionato.