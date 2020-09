Il Bayern riparte con una goleada: Schalke ko 8-0

BAYERN MONACO-SCHALKE 8-0 (Highlights)

4', 47', 59' Gnabry, 19' Goretzka, 31' rig. Lewandowski, 70' Muller, 71' Sané, 81' Musiala



Non essere mai sazi di vincere. Lo insegna il Bayern Monaco che, reduce dalla vittoria della Champions e del Triplete meno di un mese fa, inizia la stagione con il turbo e infila subito la prima goleada. Avvio show di Bundesliga per i bavaresi, protagonisti di un 8-0 devastante contro lo Schalke 04. La gara si doveva giocare davanti a una fetta di pubblico, ma l'aumento dei contagi nelle ultime ore ha convinto il sindaco di Monaco, Dieter Reiter, a chiudere l'impianto agli spettatori. Partita in pugno per la squadra di Flick fin dai primi minuti e chiusa in pratica già prima dell'intervallo, con il sigillo di Lewandowski su rigore a siglare il momentaneo 3-0. Il bomber polacco esegue poi, nella ripresa, un assist di rabona ma la copertina della serata spetta a Serge Gnabry, autore di una straordinaria tripletta. È lui ad aprire le marcature dopo tre minuti e mezzo, con uno scatto in area che gli permette di controllare il lancio da dietro e infilare la sfera con il mancino sul palo lontano. Poco più tardi c'è gioia per Goretzka, ex della partita, che piazza la sfera per il bis dal limite, poi alla mezz'ora ecco il rigore del 3-0 segnato da Lewandowski. La squadra di Flick non si ferma nella ripresa e nel giro di un quarto d'ora realizza altre due reti: le segna entrambe Gnabry e valgono la tripletta, ma a propiziarle è sempre Leroy Sané, subito in grande spolvero. A venti minuti dal termine Lewandowski si prende ancora la scena: assist di rabona per il tiro al volo di Muller che punisce gli ospiti per la sesta volta. Nel finale trova il suo primo gol in bavarese anche Sané, prima del definitivo 8-0 ad opera del 17enne Musiala, bravo a rientrare in velocità sul destro e battere sul primo palo Fahrmann.

TABELLINO

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Boateng (72' Richards), Lucas Hernandez; Kimmich, Goretzka (51' Tolisso); Gnabry (72' Musiala), Müller (82' Zirkzee), Sané (72' Cuisance); Lewandowski. All. Flick



SCHALKE 04 (4-2-3-1): Fährmann; Rudy, Kabak, Stambouli, Oczipka; Serdar (30' Schopf), Bentaleb; Uth, Harit (79' Becker), Matondo (65' Raman); Paciencia (79' Skrzybski). All. Wagner



Ammoniti:Kabak (S), Kimmich (BM), Stambouli (S)