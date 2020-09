Hoffenheim-Bayern Monaco 4-1

16' Bicakcic (H), 24' Dabbur (H), 36' Kimmich (B), 77', 92' Kramaric (H)

Hoffenheim (3-4-3) Baumann; Posch, Vogt, Bicakcic (39' Skov); Akpoguma, Samassekou, Geiger (58' Bebou), Kaderabek; Baumgartner (59' Gacinovic), Dabbur (80' Grillitsch), Kramaric. All. Sebastian Hoeness

Bayern Monaco (4-2-3-1) Neuer; Davies, Alaba, Boateng, Pavard (57' Goretzka); Tolisso (72' Musiala), Kimmich; Sanè (73' Coman), Muller, Gnabry; Zirkzee (57' Lewandowski). All. Flick

Incredibile in Bundesliga. Il Bayern Monaco, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea contro il Siviglia, crolla sul campo dell'Hoffenheim. 4-1 il risultato finale che non ti aspetti, con i campioni in carica messi in ginocchio dalle reti di Bicakcic, Dabbur e dalla doppietta di Kramaric. La squadra di Flick non perdeva in campionato dal dicembre 2019 (2-1 con il Borussia M'Gladbach) e questa volta lo fa contro Sebastian Hoeness, nipote di Uli (bandiera e storico presidente della società bavarese) ed ex allenatore proprio della seconda squadra del Bayern. Sotto gli occhi di Lewandowski (lasciato in panchina) al 16' Bicakcic porta avanti i suoi con un colpo di testa su corner. Otto minuti dopo Pavard sbaglia e favorisce Dabbur, bravo a superare Neuer con un tocco sotto. Al 36' il Bayern riapre la partita con il destro a giro di Kimmich, che mette il pallone all'incrocio. Al 77' e al 92', però, Kramaric chiude i conti prima con un destro ad incrociare e poi su rigore. I campioni di Germania, dopo due giornate, restano dunque a quota 3 punti insieme al Dortmund.