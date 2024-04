La fretta di calciare e un incredibile malinteso con l'arbitro, Florian Badtsubner, tradiscono Marcel Sabitzer. Il centrocampista austriaco ha segnato la doppietta decisiva nella vittoria del Borussia Dortmund 2-1 sul campo del Borussia Monchengladbach, rischiando di trovare anche la tripletta. Al 49' era sul dischetto per realizzarla e ha calciato con precisione il secondo rigore di giornata. Non si è potuto però portare il pallone del match a casa perchè l'arbitro in realtà non aveva fischiato per autorizzare il tiro dagli undici metri. Badstubner era ancora a colloquio con il Var, ma aveva già fatto disporre tutti i giocatori in campo al limite dell'area come se tutto dovesse essere pronto per far tirare il rigore. Infatti, subito dopo il tiro, il fischietto blocca immediatamente l'esultanza di Sabitzer. Dopo il danno, anche la beffa: il Var rimanda l'arbitro al monitor e lì, rivedendo l'azione, Badtusbner revoca persino l'assegnazione del rigore. Da un rigore segnato a un rigore revocato. Se solo Sabitzer avesse pazientemente aspettato il fischio...