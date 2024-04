Il Bayer ipoteca la finale: 4-0 al Dusseldorf

Non solo in campionato ma anche in Coppa di Germania, la squadra di Xabi Alonso domina. Nell'andata delle semifinali, tutto facile per il Bayer Leverkusen che batte 4-0 il Fortuna Dusseldorf e ipoteca la finale: dopo 35' gara già chiusa grazie alle reti di Frimpong, Adli e Wirtz. Nella ripresa ancora Wirtz su rigore firma il poker: possibile sfida al Kaiserslautern (successo 2-0 con il Saarbrucken) in finale