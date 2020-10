Ennesima straordinaria partita del polacco, da poco premiato come miglior giocatore dell'ultima Champions. Contro l'Hertha è poker personale. Partita pazza: segna sempre lui, la rete decisiva su rigore (da lui guadagnato) in pieno recupero. Pari senza gol tra Wolfsburg e Augsburg. Nel sabato vittorie per Dortmund (doppietta per Haaland), Lipsia e 'Gladbach. Primo gol col Leverkusen per Schick

Segna sempre Robert Lewandowski. Il Bayern torna a vincere in Bundes dopo il pesante 4-1 con l'Hoffenheim dell'ultima giornata, e lo fa grazie all'ennesima prestazione monstre del polacco. Contro l'Hertha Berlino una partita thriller, dove la difesa dei campioni d'Europa ha ballato (e non poco) e risolta nel finale con un calcio di rigore. Come era accaduto anche nella Supercoppa tedesca il Bayern si fa raggiungere dopo il doppio vantaggio: prima Lewandowski segna di testa in area, poi con una girata dal limite raddoppia. Da 2-0 si passa al 2-2 grazie alla rete di Cordoba e al pari di Cunha, smarcato da un bel triangolo con l'ex Milan Piatek. Poi? Ovviamente sempre il polacco in mischia d'area all'85', ma soli tre minuti dopo ecco il colpo di testa di Ngankam per il 3-3, nonché nono gol incassato dai bavaresi nelle ultime tre partite. Sarà comunque vittoria ancora con Lewandowski, che si guadagna e segna il rigore dei tre punti al terzo minuto di recupero. Centesimo centro per lui in Bundes all'Allianz Stadium, casa del Bayern, e quinto in tre partite di campionato. La scorsa stagione i gol furono 55. Come inizio, anche quest'anno, niente male.