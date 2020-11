L'attaccante segna quattro reti nel 5-2 sul campo dell'Hertha Berlino e l'allenatore lo sostituisce a 5 minuti dalla fine: "Gli ho detto che avrei potuto segnare di più se fossi rimasto in campo" racconta il norvegese. La risposta di Favre: "Hai fatto tre gol, vero?". E Haaland: "No, quattro. Solo quattro perché mi hai sostituito"

15 reti su 12 partite stagionali e 950 minuti in campo tra Bundesliga e coppe, un gol ogni 63 minuti. Erling Haaland segna talmente che anche chi lo segue da vicino ogni giorno rischia di perdere il conto delle sue reti. Lo ha raccontato lo stesso centravanti norvegese del Borussia Dortmund dopo il 5-2 sul campo dell'Hertha Berlino, partita che ha visto Haaland a segno quattro volte. Il suo allenatore Lucien Favre lo ha sostituito all'85' e l'attaccante classe 2000 non ha nascosto la sua voglia di restare in campo. "Ho detto all'allenatore che avrei potuto segnare di più se fossi rimasto in campo - le sue parole alla Espn - ma ad essere onesti, Favre mi ha chiesto quanti gol ho segnato. Mi ha detto: 'Hai fatto tre gol, vero?'. E io ho risposto: 'No, quattro. Solo quattro perché mi hai sostituito'. Quindi sono un pò arrabbiato con lui". Parole pronunciate con il sorriso sulle labbra dal capocannoniere della Bundesliga 2020/21, fresco vincitore del Golden Boy, premio assegnato annualmente da Tuttosport al miglior under 21 d’Europa.