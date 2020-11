Bayern fermato dal Werder, il Bayer ne approfitta

La sorpresa dell'ottava giornata di Bundesliga arriva dall'Allianz Arena, dove il Bayern Monaco soffre e non va oltre l'1-1 in casa contro il Werder Brema. Eggestein spaventa la squadra di Flick, che pareggia con Coman. I bavaresi restano comunque al primo posto in classifica, ma il Bayer Leverkusen si avvicina a un punto grazie al successo per 2-1 sul campo dell'Arminia Bielefeld. Successo pesante in trasferta anche per il Wolfsburg, che batte per 2-0 uno Schalke 04 in crisi (penultimo con 3 punti) e sale al quinto posto. Pareggio scoppiettante tra Hoffenheim e Stoccarda, 1-1 tra Borussia Moenchengladbach e Augsburg.