È bastato un innocuo pressing all'attaccante Niederlechner per portare l'Augsburg in vantaggio contro il Leverkusen. Il merito è della papera del portiere Niklas Lomb, che ha completamente lisciato il pallone sul suo tentativo di rinvio al quinto minuto. Per il classe 1993 zero convocazioni con la nazionale tedesca, e di certo il suo flop proprio davanti agli occhi del Ct Joachim Löw (presente allo stadio) non lo aiuterà