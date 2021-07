Torna la Zweite Liga: Werder e Amburgo su Sky

La Zweite Liga scende in campo per la seconda giornata di campionato. Il Werder Brema è atteso alla difficile trasferta di Dusseldorf mentre l'Amburgo ospita la Dynamo Dresda. Si parte sabato 31 luglio alle 20.30. Diretta su Sky Sport Football, disponibile anche su Now Tv in streaming e su Sky Go

Il grande calcio internazionale è sempre su Sky. In attesa di rivedere all’opera i campioni della Bundesliga (al via da venerdì 13 agosto e su Sky per le stagioni 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25), nel weekend la Zweite Liga 2021/22 (seconda divisione professionistica del campionato di calcio tedesco), torna in campo per i match della seconda giornata. Tra sabato 31 luglio e domenica 1° agosto, Sky trasmetterà due incontri in diretta su Sky Sport Football e in streaming su NOW, entrambi con la telecronaca di Pietro Nicolodi. Nel primo match, in programma domani alle ore 20.30, il Fortuna Dusseldorf ospita il Werder Brema, mentre domenica 1° agosto alle ore 13.30 sarà la volta di Amburgo-Dynamo Dresda.



Oltre a Zweite Liga e Bundesliga, su Sky nella stagione calcistica 2021/22 anche la Serie A TIM (3 partite in co-esclusiva per ogni giornata), una selezione dei migliori match di Premier League e Ligue 1, tutta la Serie BKT, la UEFA Champions League (121 incontri a stagione), la UEFA Europa League e la nuova UEFA Europa Conference League.