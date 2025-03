Sconfitte casalinghe per il Bayern Monaco e il Bayer Leverkusen nella 25^ giornata di Bundesliga: la squadra di Kompany (in 10 dal 42') si è fatta rimontare due gol dal Bochum, mentre quella di Xabi Alonso ha perso 2-0 contro il Werder Brema. Cade in casa anche il Dortmund contro l'Augsburg, terminano in parità Wolfsburg-St. Pauli e Kiel-Stoccarda LA CLASSIFICA DI BUNDESLIGA

Risultati sorprendenti nella 25^ giornata di Bundesliga. Solo vittorie esterne nelle 6 gare giocate finora, ma soprattutto sconfitte per Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. Resta così invariato il vantaggio di 8 punti che la squadra di Kompany ha su quella di Xabi Alonso: martedì alle 21 le due squadre si affronteranno negli ottavi di ritorno di Champions League dopo il 3-0 dell'Allianz Arena a favore di Kane e compagni.

Bochum in rimonta, vince 3-2 in casa del Bayern Clamorosa rimonta del Bochum in casa del Bayern Monaco. Partita che si era messa in discesa per i bavaresi che erano passati in vantaggio al 14' con Guerreiro. Al 22' Gnabry prende un palo su rigore ma 6 minuti più tardi arriva la doppietta di Guerreiro. Al 31' Medic accorcia le distanze, con Palhinha che al 42' rimedia un rosso diretto e lascia i suoi in 10. Nella ripresa la squadra di Hecking si scatena prima con Sissoko al 51' e poi con Bero al 71': tre punti fondamentali per il Bochum nella lotta salvezza.

Colpo del Werder Brema a Leverkusen, infortunato Wirtz Colpo esterno del Werder Brema in casa del Bayer Leverkusen. La squadra di Werner, reduce da 5 sconfitte consecutive tra Bundesliga e DFB Pokal, parte forte e passa in vantaggio al 7' con Schmid. La squadra di Xabi Alonso, autore di un ampio turnover in vista della gara di ritorno di Champions di martedì sera, non riesce a trovare il pari con il Werder che al 94' fissa il risultato sullo 0-2 grazie a Njinmah. Il Leverkusen dovrà fare i conti anche con l'infortunio di Wirtz: il tedesco ha lasciato lo stadio in stampelle ed è molto difficile che possa recuperare per la gara di martedì.

Vittoria di misura dell'Augsburg contro il Dortmund Successo per 0-1 dell'Augsburg in casa del Borussia Dortmund. La squadra di Kovac, che occupa il 10° posto in Bundesliga, passa in svantaggio al 23' a causa della rete di Gouweleeuw. Nel secondo tempo i padroni di casa riescono a trovare due volte il gol, prima con Brandt e poi con Ozcan, ma entrambe le volte il Var ha annullato il pareggio.