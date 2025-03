Il brano è stato scelto per festeggiare i 125 anni della squadra. A sorpresa, il ritornello è stato lasciato in italiano e affidato alla voce del tenore Jonas Kaufmann, grande tifoso del Bayern. Marcella Bella sui social: "Grazie a tutti i tifosi di questa grande squadra che fanno rivivere uno dei miei più grandi successi"

C'è un bel po' di Italia nel nuovo inno del Bayern Monaco, scelto in onore dei 125 anni del club. Il brano, infatti, si ispira a 'Montagne Verdi' di Marcella Bella, canzone presentata al Festival di Sanremo nel 1972 (il testo è stato scritto da Gianni Bella, fratello di Marcella, e da Giancarlo Bigazzi). A sorpresa, il ritornello è stato lasciato in italiano e affidato alla voce del tenore Jonas Kaufmann, grande tifoso del Bayern. "Una grandissima emozione scoprire che il nuovo inno del Bayern Monaco per festeggiare i 125 anni di storia della società è totalmente ispirato a Montagne Verdi. Grazie a tutti i tifosi di questa grande squadra che fanno rivivere uno dei miei più grandi successi", ha scritto Marcella Bella sui social. Da tempo, la melodia era stata riadattata dagli ultrà della Südkurve con il coro "Immer vorwärts FC Bayern" ("Sempre avanti FC Bayern"). Ora, la squadra ha deciso di trasformarla in un vero e proprio inno che risuona prima di ogni partita casalinga all’Allianz Arena.