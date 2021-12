Bayern, Kimmich cambia idea: "Farò il vaccino"

La vicenda

A ottobre le sue parole "per ragioni personali" contro il vaccino avevano scatenato il dibattito in Germania, ma ora ha cambiato opinione. "Anche se è stato per me difficile fare i conti – ha spiegato - con le mie paure e certe convinzioni che avevo. Ma ora mi sono reso conto di come stanno le cose. Pensavo che rispettare le regole, prendere ogni precauzione e fare regolarmente dei tamponi bastassero per proteggersi dal virus, invece sarebbe stato meglio che avessi già fatto il vaccino". In ogni caso, non ha gradito certe critiche di quando era 'no vax' "perché hanno oltrepassato il limite". "Si parla sempre di rispetto, tolleranza e apertura mentale - ha aggiunto - e credo proprio che siano valori che sono mancati nel dibattito in corso ".