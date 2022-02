Il Bayern Monaco è primo in classifica in Bundesliga con 6 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund e ha fatto un percorso netto in Champions League, con 6 vittorie in 6 partite della fase a gironi. Anche al club tedesco capita però di perdere e di passare dei momenti difficili, con attimi di tensione. A volte può accadere anche di perdere il sonno, per pensieri negativi o, semplicemente, perché troppo presi dal lavoro. E capita anche allo stesso Julian Nagelsmann: "A volte, dopo una partita, urlo i nomi dei miei calciatori mentre dormi. Una volta mia moglie me l'ha detto, spesso la sveglio di notte", le parole dell'allenatore tedesco in un'intervista a magazine 51.