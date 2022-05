Nagelsmann come Mou: maxischermi all'allenamento

Tattica e innovazione tecnologica, due cardini alla base della metodologia di lavoro di Julian Nagelsmann. L’allenatore 34enne, fresco di vittoria in Bundesliga con il Bayern Monaco, ha finalmente ottenuto – era una delle sue prime richieste a inizio stagione – di fare installare al centro sportivo del Bayern Monaco un maxischermo per mostrare in tempo in reale in campo ai suoi calciatori i video dei movimenti, così da poterli analizzare, spiegare e correggerli in tempo reale durante gli allenamenti.