Svolta in Germania per i diritti lgbt nel mondo del calcio. La Federcalcio tedesca (DFB) ha annunciato che dalla stagione 2022-2023 le persone transgender, intersessuali e non binarie potranno scegliere se giocare in squadre maschili o femminili. La novità verrà integrata nei regolamenti del gioco della DFB, in quello giovanile e in quello del futsal DFB per il calcio amatoriale. Le persone coinvolte sono quelle con la voce di stato civile "diverso" o "non specificato". I calciatori transgender potranno cambiare o rimanere nella squadra in cui hanno giocato in precedenza. La Federcalcio tedesca, inoltre, ha specificato che "quando nell’attività sportiva non ci sono conseguenze sulla salute della persona che sta assumendo farmaci, quella persona può partecipare alla competizione, motivo per cui il nuovo regolamento esclude il doping".