Il sorriso, parzialmente, ritrovato. Sebastien Haller ha cominciato le terapie per combattere il tumore ai testicoli diagnosticatogli martedì sera dopo controlli medici approfonditi. Durante l’allenamento di lunedì, l’attaccante aveva lamentato di non stare bene e subito i controlli. Il direttore sportivo Sebastian Khel ha commentato: “È stato uno shock, faremo tutto il possibile per assicurargli il miglior trattamento possibile”. Detto fatto. L’attaccante ivoriano è apparso sorridente su Instagram, in una foto condivisa sul proprio profilo e dal Borussia Dortmund: “Vi informo che la prima tappa del ciclo terapeutico è stata completata. Ci tengo a ringraziare il Borussia e tutta l’equipe medica che è stata eccezionale con me”. Subito dopo sul profilo del club è comparsa la foto con tuta la squadra stretta intorno alle magliette numero 9 dell’attaccante. Il numero che era di Haaland e che Haller avrebbe dovuto sostituire in campo. L’attaccante era stato ufficializzato il 6 luglio, acquistato per 35 milioni di euro dall’Ajax. Una cifra che si è guadagnato sul campo: nella scorsa edizione della Champions League è diventato l’unico giocatore, con Cristiano Ronaldo, ad aver segnato in tutte e sei le partite della fase a gironi. Ora le terapie e la riabilitazione per tornare in campo. Il Borussia lo attende.