Haller, il tumore ai testicoli è maligno

Sebastien Haller resterà fuori diversi mesi: lo ha comunicato il Borussia Dortmund attraverso i propri canali ufficiali. L'attaccante aveva scoperto di avere un tumore ai testicoli lo scorso 18 luglio. Dopo l'intervento chirurgico, gli esami istologici hanno purtroppo confermato la natura maligna del tumore. Per questo motivo, spiega il club tedesco, Haller dovrà sottoporsi alle cure chemioterapiche. Ma c'è comunque ottimismo, come si legge nel comunicato del Borussia: "Sebastien riceverà ora il miglior trattamento possibile. Le possibilità di recupero sono molto buone. Auguriamo a lui e alla sua famiglia tanta forza e ottimismo e i nostri pensieri sono con lui in questo momento difficile", ha dichiarato il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl.