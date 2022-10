Brutte notizie per il Bayern Monaco e la Nazionale tedesca. Leroy Sane, dopo l'infortunio contro il Friburgo, ha svolto gli esami clinici che hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia sinistra. Per il giocatore ora riposo, in vista di altri controlli medici per stabilire l'entità dello stop. Secondo la "Bild" Sane dovrebbe stare fuori 3 settimane, teoricamente in tempo per il Mondiale, ma comunque la sua partecipazione al momento è a rischio

Brutte notizie per il Bayern Monaco e soprattutto per la Nazionale tedesca in vista dei Mondiali in Qatar. Leroy Sane infatti si ferma per un infortunio muscolare: l'ex attaccante del City ha dovuto lasciare il campo al 31' del secondo tempo della partita vinta domenica contro il Friburgo per 5-0 (con un suo gol). Sané è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto a una risonanza magnetica che ha rilevato una lesione muscolare alla coscia sinistra, come confermato dal comunicato ufficiale del club bavarese. Il giocatore adesso osserverà un periodo di riposo, prima di essere sottoposto a nuovi esami per stabilire l'entità della lesione e i tempi di recupero. Ma c'è il rischio concreto che il giocatore non riesca a rientrare in tempo per disputare il mondiale con la Germania, anche se per la "Bild" lo stop dovrebbe essere di tre settimane, teoricamente in tempo per aggregarsi alla Nazionale del Ct Flick