Haller operato una seconda volta per il tumore: "E' andato tutto bene"

Sebastien Haller si è sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico per rimuovere il tumore ai testicoli diagnosticato la scorsa estate. L’operazione è andata bene, come lo stesso attaccante del Borussia Dortmund ha annunciato sui propri canali social: "Il prossimo passo nel processo di riabilitazione. Il secondo intervento è andato bene. Un grazie al team medico per l’aiuto quotidiano. Non vedo l’ora di ricominciare il resto della riabilitazione". Nei giorni scorsi, lo stesso Haller aveva reso noto la necessità del nuovo intervento: "Come pianificato fin dall'inizio, dopo la chemio sono state prese in considerazione diverse possibilità. La battaglia contro il cancro non è finita: dovrò sottopormi a un'operazione per eliminare definitivamente questo tumore che mi tiene lontano dal campo".