Fare gol, alla fine, è la cosa che gli riesce meglio. E ora Sebastien Haller è pronto a farlo, di nuovo, come con la maglia dell'Ajax (47 in 67 partite, compreso un poker in Champions nel 2021), e come in tutta la sua storia da calciatore. Minuto numero 81, 86 e 88. Tre gol in sette minuti. Rigore, appoggio in rete dopo un bel movimento in area e poi di testa sugli sviluppi di un corner. Il bomber ivoriano aveva già annunciato il suo rientro agli allenamenti a partire da gennaio, dopo le operazioni, dunque pochi giorni fa il ritorno in campo nel finale dell'amichevole contro il Fortuna Dusseldorf e ora i primi gol, nella partitella contro il Basilea dal ritiro spagnolo di Marbella.

Il muro giallo L'obiettivo è fissato per domenica 22 gennaio, quando il Borussia Dortmund tornerà in campo in Bundesliga contro l'Augsburg: "Fin dal primo giorno ho avuto in mente solo il pensiero, cioè giocare e poter scendere in campo davanti al muro giallo" - ha detto lui pochi giorni fa. L'esordio, infatti, non è ancora arrivato. Era il 18 luglio del 2022, solo pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale dell'acquisto dall'Ajax (per 31 milioni, secondo acquisto più costoso di sempre del Borussia Dortmund), quando arrivò la diagnosi che cambiò la sua vita: "Sebastien ha lamentato un dolore dopo l'allenamento di lunedì mattina - scriveva il BVB -, nel corso di esami medici intensivi, svolti in giornata, è stato scoperto un tumore ai testicoli".