Bundesliga

Nella vittoria 4-3 sull’Augsburg, c’è anche una bellissima notizia per il Borussia Dortmund: il ritorno in campo di Sebastien Haller, che al minuto 62 ha fatto il suo esordio stagionale, dopo le due operazioni e le terapie per il tumore ai testicoli scoperto lo scorso luglio. L’attaccante, inizialmente in panchina, dopo lo stop all’attività agonistica per curarsi, era tornato ad allenarsi a gennaio. Haller calzava delle scarpe con la scritta “fuck cancer” IL RITORNO IN CAMPO DI HALLER - GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH