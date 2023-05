Inconsolabile Edin Terzi: l'allenatore e tifosissimo del Borussia Dortmund non riesce a trattenere le lacrime dopo aver perso la Bundesliga nell'ultimo match, proprio in casa al Signal Iduna Park. Ma la reazione e l'abbraccio dei suoi tifosi è davvero da brividi. Tutto lo stadio gli ha dedicato un coro: "Se vinci e sei in cima, o se perdi e sei in fondo, canteremo ancora: Borussia, BVB!". Guarda il VIDEO

BUNDESLIGA, FINALE INCREDIBILE: BAYERN CAMPIONE. TUTTI I VERDETTI