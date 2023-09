Il difensore del Bayern Monaco non sta vivendo un periodo positivo: è in fondo alle gerarchie di Tuchel, scalzato da Kim e Upamecano, e ha giocato solo 7 minuti nelle ultime due partite. "Perché non gioco? Chiedi a Tuchel", le parole dell'olandese, che lasciano intendere come non sia soddisfatto della situazione

Arrivato al Bayern Monaco dalla Juventus nell'estate del 2022, Matthijs De Ligt ha giocato, anche fuori ruolo, solamente 7 minuti totali nelle ultime due partite, scalzato da Kim e Upamecano. Situazione che il difensore olandese fatica ad accettare, non lo nasconde in conferenza stampa: " Perché non mi fanno partire titolare? Guarda, non ne ho idea . Dovresti chiedere all’allenatore. Io sto facendo tutto ciò che dice, giocando anche a centrocampo, per soli dieci minuti".

Le parole di Tuchel e Freund

Tuchel, arrivato sulla panchina del Bayern lo scorso aprile al posto di Nagelsmann, risponde: "La sua forma sta migliorando, ma qui sei al Bayern Monaco e ci sono sempre scelte difficili da fare. Nessuno meriterebbe di restare in panchina, ma bisogna mettere di lato il proprio ego". Interviene anche il direttore sportivo del club bavarese, Christoph Freund: "Matthjis è un giocatore davvero importante per la squadra. Abbiamo tre difensori centrali di livello mondiale, avremo bisogno di tutti", afferma in un'intervista alla Bild, "Ovviamente la situazione non è facile per lui in questo momento, ma sono convinto che nei prossimi mesi giocherà molte partite. In allenamento dà sempre il massimo".