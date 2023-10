Neuer torna titolare a dieci mesi dall'incidente

Manuel Neuer rientra in campo dopo dieci mesi dall'incidente sugli sci. Il capitano del Bayern Monaco tornerà a difendere i pali dei bavaresi dal primo minuto contro il Darmstadt, nella prossima giornata di Bundesliga (in programma sabato alle 15.30). La conferma arriva direttamente da Tuchel in conferenza stampa: "Se non succede nient'altro in allenamento, allora giocherà. Non vede l'ora, non vediamo l'ora".