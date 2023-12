Il bomber inglese da 25 gol nelle sue prime 22 partite in Germania ha vissuto in un hotel extralusso fin dal suo arrivo in estate: "Tempo di trovare un posto per me e la mia famiglia, Thomas Müller era sempre più preoccupato che avessi poco spazio". Considerando il costo a notte, la sua spesa dovrebbe aver superato il milione di euro

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ