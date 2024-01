Guardalinee ko: cercano il quarto uomo in tribuna!

Immaginate di andare allo stadio per seguire la vostra squadra del cuore e di diventare improvvisamente il quarto uomo del match. Sarebbe piuttosto bizzarro, eppure è successo davvero. Precisamente in Bundesliga, durante Wolfsburg-Colonia, gara terminata 1-1. Poco dopo il quarto d’ora di gioco, infatti, uno dei due guardalinee, Thorben Siewer, è stato colpito potentemente da una pallonata ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Lo ha sostitutito il quarto uomo, Nicolas Winter. A quel punto però non c'era nessuno della terna arbitrale pronto a prendere il posto di quest'ultimo. Come risolvere il problema? Ci ha pensato lo speaker che ha chiesto ai tifosi presenti: "C'è qualcuno che può sostituirlo?". A rispondere all’annuncio è stato Tobias Krull, 32 anni, direttore sportivo e portiere della squadra regionale MTV Gifhorn: "Sì, io avrei la licenza". L’uomo, sceso sul terreno di gioco, ha indossato tuta e auricolare e ha vissuto da protagonista quella che per lui resterà una partita indimenticabile.