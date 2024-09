In Bundesliga l'ultimo decennio è stato una questione personale solo tra il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, le due grandi del calcio tedesco. Fino al 2023 almeno, quando Xabi Alonso e il suo Bayer Leverkusen (non più Neverkusen) hanno ribaltato le gerarchie del campionato al termine di una stagione da imbattuti. Per riprendersi il trono i bavaresi, dopo aver incassato il "no" di Xabi, hanno puntato su Vincent Kompany, uno dei discepoli di Guardiola, che in poche settimane ha già fatto ricredere gli scettici