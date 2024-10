Ora Jurgen imparerà a dire "asap". Ma per quanto?

Dopo alcuni mesi di stop, Jurgen Klopp 'torna in pista' e lo fa unendosi al mondo Red Bull. A partire dal 1° gennaio 2025 l'ex allenatore del Liverpool sarà il nuovo Head of Global Soccer della Red Bull e seguirà tutti i club (europei e non) di proprietà dell'azienda austriaca. In questo nuovo ruolo Klopp scoprirà un mondo completamente nuovo e, non a caso, si è tenuto aperto una porta...