Il calcio tedesco lancia il Var spiegato ai tifosi: come successo in Inghilterra con la Carabao Cup, gli arbitri dovranno spiegare le decisioni agli spettatori. Si parte nel weekend dell'1-2 febbraio con alcune big. La Bundesliga è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

La Bundesliga come la Carabao Cup in Inghilterra. La lega tedesca ha annunciato, a partire dal prossimo weekend, l'inizio di un esperimento che riguarda la comunicazione in campo tra arbitri e spettatori. I direttori di gara avranno i microfoni aperti per spiegare le proprie decisioni, sia agli spettatori presenti allo stadio che a quelli davanti alla tv. Una novità vista in Inghilterra durante le semifinali della Coppa di lega. In Germania si partirà con la partita di seconda divisione di sabato tra Fortuna Düsseldorf e Ulm. Poi toccherà anche alle big del calcio tedesco: Bayern Monaco-Kiel, St. Pauli-Augsburg, Bayer Leverkusen-Hoffenheim e Eintracht-Wolfsburg sono le prime quattro partite di Bundes in cui vedremo questo test.

Come gli arbitri comunicheranno le decisioni

L'obiettivo è quello di "rafforzare la trasparenza delle decisioni e garantire una loro migliore comprensione tra i tifosi", ha dichiarato Ansgar Schwenken, responsabile operazioni di gioco presso la federazione tedesca. L'arbitro si rivolgerà sempre a spettatori e telespettatori dopo essere stato chiamato dal Video assistant referee al monitor a bordocampo o quando dovesse annullare una decisione dopo l'intervento del Var. Parlerà ai tifosi attraverso il microfono e l'annuncio verrà trasmesso tramite altoparlanti nello stadio. Nella sua comunicazione, l'arbitro deve specificare quale azione è stata esaminata, l'esito della revisione e la sua decisione finale prima di riprendere il gioco. "Sarà un passo in avanti verso una maggiore chiarezza", ha affermato il direttore arbitrale della DFB Knut Kircher.