I bavaresi stanno dominando la Bundesliga come raramente si era visto, mostrando un livello di gioco ancora più alto di quanto fatto vedere nello scorso campionato e imparando anche, quando serve, a vincere delle partite soffrendo. L'Atalanta, prossima avversaria di Kane (arrivato nel weekend a 45 gol stagionali) e compagni, è avvisata...