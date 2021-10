Dopo la pesante sconfitta in Coppa di Germania, il Bayern vince in trasferta in casa dell'Union Berlino: ben 5 gol e doppietta di Lewandowski. I bavaresi sono al comando della classifica a +1 dal Dortmund

Il Bayern Monaco rialza la testa dopo il pesante ko per 5-0 subito in coppa di Germania contro il Gladbach andando a vincere 5-2 a Berlino contro l'Union, sfida valida per la decima giornata di Bundesliga. A decidere la gara in favore dei bavaresi i gol di Lewandowski, 15' e 23', Sané, 35', Coman, 61', e Muller, 79'. Per i padroni di casa reti di Giesselmann al 43' e Ryerson al 64'. In classifica il Bayern resta in vetta con 25 punti.