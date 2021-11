L'anticipo della 12^ giornata di Bundesliga riserva subito una grande sorpresa: la capolista Bayern cade in casa dell'Augsburg, che abbandona momentaneamente la terzultima posizione in classifica sorpassando lo Stoccarda. Decisive le reti di Pedersen e Hahn, ai bavaresi non basta il solito Lewandowski

