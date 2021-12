Come sta andando la stagione del Bayern?

Primo posto in Bundes e primo (già certo) nel girone di Champions. Due ko e un pari in campionato, poi solo vittorie. Come in Europa. 3,2 gol di media a partita in Bundes, già 76 centri in stagione: 3,6 di media a incontro. Con anche un 12-0 nel primo turno di Coppa di Germania (ma al secondo è arrivata l'eliminazione perdendo 5-0 col 'Gladbach). A inizio anno vittoria in Supercoppa proprio contro i gialloneri.