Non c'è stata storia tra Bayern Monaco e Mainz nella dodicesima giornata di Bundesliga. I bavaresi hanno dominato il match e vinto per 6-2 con i gol di sei marcatori diversi: Gnabry, Musiala, Mané, Goretzka, Tel e Choupo-Moting. Per gli avversari, a segno Widmer e Ingvartsen. Primo posto momentaneo in classifica per il Bayern (in attesa dell'Union Berlino) che affronterà l'Inter in Champions League martedì 1 novembre. Guarda gli highlights del match

BOMBER ITALIANI IN BUNDESLIGA