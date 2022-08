Con il gol messo a segno con la maglia del Friburgo nell'ultima partita di Bundesliga contro il Bochum, Vincenzo Grifo è diventato il miglior marcatore italiano nella storia del campionato tedesco. Agganciato in vetta alla classifica all time Luca Toni, ma ricordi chi sono gli altri nostri connazionali andati in rete in Bundes? Ecco la top 10

