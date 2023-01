Non riesce più a vincere il Bayern Monaco, che viene fermato sull'1-1 in casa dall'Eintracht Francoforte (avversario del Napoli agli ottavi di Champions League). Al gol di Sané risponde Kolo Mouani. Bavaresi sempre in testa, ma l'Union Berlino accorcia le distanze. Gli highlights della gara

Terzo pareggio consecutivo per il Bayern Monaco che non va oltre l'1-1 con l'Eintracht Francoforte. All'Allianz Arena i padroni di casa partono forte e nella prima mezz'ora impegnano due volte Trapp con Kimmich e Muller. Al 34' la squadra di Nagelsmann passa meritatamente in vantaggio: Muller crossa dalla destra e trova Sané al centro dell'area che con il destro non sbaglia. Qualche minuto dopo, è Upamecano ad avere l'occasione per il raddoppio, ma il suo colpo di testa da posizione ravvicinata finisce direttamente sul fondo.