Schalke 04-Borussia Dortmund 2-2: video, gol e highlights

Si ferma a 8 la striscia di vittorie consecutive in Bundesliga del Borussia Dortmund. Dopo il ko negli ottavi di Champions con il Chelsea, la squadra di Terzic pareggia sul campo dello Schalke 04 in un derby della Ruhr entusiasmante e viene così staccato di 2 punti dal Bayern Monaco in testa alla classifica. Borussia in vantaggio nel primo tempo con Schlotterbeck, lo Schalke pareggia a inizio ripresa con Bulter. Dormund ancora avanti poco dopo con Guerreiro, ma Karaman nel finale fissa il risultato sul 2-2 finale