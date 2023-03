Sempre più società in Europa per le proprie operazioni di calciomercato si basano sul principio del Player Trading, ovvero un approccio scientifico che permette di individuare qual è il momento migliore per vendere un calciatore alle migliori condizioni economiche possibili. Ma quali sono i club che grazie a questa teoria hanno guadagnato di più negli ultimi cinque anni? Il Benfica comanda incontrastato, presenti parecchi club della Ligue 1. Nessuno, invece, della nostra Serie A: ecco la classifica