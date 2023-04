Trionfo dei bavaresi all'Allianz Arena, che vincono 4-2 il Klassiker e sorpassano in vetta il Borussia Dortmund. Esordio memorabile sulla panchina del Bayern per l'ex Tuchel, subito in vantaggio con il clamoroso errore di Kobel che liscia l'innocuo lancio di Upamecano. Al 23' è già 3-0 con la doppietta di Muller in cinque minuti. Ad inizio ripresa il poker di Coman, inutili il rigore di Can e il guizzo di Malen. A otto giornate dalla fine, Bayern a +2 sui gialloneri

BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND 4-2

13' aut. Kobel (BD), 18' e 23' Muller (BY), 50' Coman (BY), 73' rig. Can (BD), 90' Malen (BD)



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies (80' Cancelo); Kimmich, Goretzka (86' Gravenberch); Sané, Muller (69' Gnabry), Coman (80' Musiala); Choupo-Moting (69' Mané). All. Tuchel



BORUSSIA DORTMUND (4-5-1): Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck (44' Hummels), Ryerson (46' Ozcan); Brandt (46' Malen), Bellingham, Can, Guerreiro, Reus (61' Dahoud); Haller (61' Moukoko). All. Terzic



Ammoniti: Can (BD), Upamecano (BM)



"Vogliamo mettere il primo punto esclamativo già nella prossima col Borussia". Detto, fatto. Esordio da applausi sulla panchina del Bayern Monaco per Thomas Tuchel, che stravince il Klassiker e ridisegna la vetta della Bundesliga (ora a +2 sui rivali). Primo ko nel 2023 in campionato per il Borussia Dortmund, battuto 4-2 all'Allianz Arena dopo un primo tempo da incubo. Imperdonabile l'errore di Kobel, papera che spalanca la festa bavarese con la doppietta dell'eterno Thomas Muller. Nella ripresa a segno anche Coman, inutili il rigore di Coman e il guizzo di Malen. In una sola settimana, Tuchel ha già stravolto il mondo Bayern dopo l'esonero di Nagelsmann. E a otto giornate dalla fine, ora c'è proprio il Bayern in pole per il Meisterschale.