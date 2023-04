A senso unico il Klassiker vinto dai bavaresi, 4-2 ai gialloneri scavalcati in vetta al campionato. Ad aprire la festa all'Allianz Arena l'incredibile liscio di Kobel: al 13' il portiere del Dortmund, chiamato ad uscire dall'area per anticipare Sané, cicca l'innocuo lancio in profondità di Upamecano. Oltre al danno la beffa: secondo la Bundesliga è autogol, papera che spalanca il successo del nuovo Bayern targato Tuchel

BAYERN-DORTMUND 4-2, GOL E HIGHLIGHTS