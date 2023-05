Bayer Leverkusen-Colonia 1-2: video, gol e highlights

Il Bayer Leverkusen, prossimo avversario della Roma in semifinale di Europa League, cade in casa contro il Colonia nella 31^ giornata di Bundesliga e fallisce la possibilità di avvicinare il quinto posto. Succede tutto nel primo tempo: ospiti subito in vantaggio con Selke, protagonista assoluto con la doppietta decisiva dopo il momentaneo pareggio della squadra di Xabi Alonso siglato da Adli. Nella ripresa il Leverkusen spinge ma il Colonia resiste ed è praticamente salvo