Mourinho nel pre partita: "Abbiamo perso Celik per l'espulsione, abbiamo recuperato Matic dalla squalifica. Belotti farà uno sforzo per darci una mano importante, magari Dybala può fare dieci minuti. Wijnaldum, Smalling, El Shaarawy sono in panchina perché vogliamo stare insieme, ma non ci sono possibilità che giochino. Speciale affrontare l'Inter? Lavoro sulla mia testa, per quanto ci si possa sentire legati a una squadra, ho una mentalità professionale. Sfidare l'Inter o un'altra non cambia, penso solo alla Roma" - ha detto a DAZN.