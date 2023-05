Mainz-Schalke 04 2-3: video, gol e highlights

Colpo dello Schalke 04, che batte all'ultimo secondo il Mainz al termine di una partita incredibile e conquista tre punti vitali in chiave salvezza. Emozioni sin dal primo tempo, quando Bulter porta in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa Barreiro pareggia, Krauss riporta avanti i suoi e Martin su punizione mette nuovamente le cose in equilibrio per la squadra di casa. Nel recupero la svolta: al 97' rigore per lo Schalke, decisione confermata dopo una lunga revisione al Var e gol del definitivo 3-2 di Bulter al 102'