Borussia Dortmund-Mainz 2-2: video, gol e highlights

Ultima giornata di Bundes ricca di colpi di scena, con il Borussia subito sotto di due gol in casa contro il Mainz e il Bayern avanti a Colonia. La squadra di Tuchel è virtualmente campione di Germania fino al minuto 80 quando il Colonia pareggia su rigore. E a Dortmund esplode la festa. Ma poi arriva il nuovo vantaggio bavarese con Musiala che dà l'undicesimo titolo consecutivo per il Bayern. A nulla serve il gol del 2-2 di Sule al 96'

Un finale emozionante, per la Bundesliga che vede alla fine festeggiare ancora una volta il Bayern. Nel modo meno pronosticabile, però, in un continuo saliscendi di emozioni. Con la squadra di Dortmund che inizia la giornata in testa e padrona del suo destino. Ma va subito sotto di due gol in casa con il Mainz. Il Bayern Monaco invece va avanti a Colonia e viene ripreso solo a dieci minuti dalla fine: un 1-1 che nonostante i gialloneri siano sempre in svantaggio fa partire la festa a Dortmund. Una grande gioia collettiva che dura fino al minuto 89, quando a Colonia Musiala riporta avanti la squadra di Tuchel. A questo punto al Borussia servirebbero due gol. Ne arriva uno solo, con Sule: alla fine è 2-2 e il muro giallonero non può festeggiare. Esplode invece la gioia a Colonia, dove i campioni in carica allungano la loro serie di successi: per il Bayern è l'undicesimo titolo di campione di Germania consecutivo.

Borussia subito sotto e il rigore fallito da Haller Il pomeriggio al ‘Signal Iduna Park’ inizia con la notizia, al minuto 8, del vantaggio del Bayern a Colonia grazie a una rete di Coman. Un risultato che per il Borussia significa l’aggancio in testa dei campioni in carica bavaresi e l’obbligo di battere il Mainz. Con un arrivo a pari punti a quota 71, in virtù di una migliore differenza reti, infatti festeggerebbe il Bayern. Ma al 15esimo minuto, il muro giallonero viene gelato: colpo di testa di Hanche-Olsen e Mainz in vantaggio a Dortmund. Gli uomini di Terzic sono costretti a inseguire ora ma hanno subito la possibilità per pareggiare i conti: fallo in area del Mainz e rigore per i gialloneri. Sul dischetto si presenta Sebastien Haller, proprio lui che con la doppietta all’Augsburg sette giorni prima ha firmato il sorpasso in testa sul Bayern. L’attaccante che ha iniziato la stagione lottando contro il tumore e che è tornato per guidare il Dortmund al titolo con 9 reti in Bundes da gennaio in poi. Una storia perfetta. Ma Haller, dal dischetto, si fa parare il tiro dal portiere del Mainz Dahmen. Si resta sullo 0-1 ma solo fino al 24esimo quando su cross di Lee, Onisiwo ancora di testa colpisce ancora. Il Mainz raddoppia, e a Colonia, le telecamere inquadrano i dirigenti del Bayern quasi increduli, fare cenno ‘due’ con le dita. Il Borussia protesta per un contatto più che dubbio in area del Mainz, con Guerreiro atterrato. Ma il primo tempo si chiude incredibilmente con il doppio vantaggio degli ospiti e il Bayern avanti a Colonia e virtualmente campione di Germania.

Borussia-Mainz, il racconto del secondo tempo Nella ripresa il Borussia deve rimontare e segnare tre gol per ribaltare tutto. Terzic ha mandato in campo a fine tempo Reus per l’infortunato Adeyemi, a inizio ripresa dentro anche Moukoko per Wolf. Ma rischia di incassare il terzo gol del Mainz al 58’ ancora con Onisiwo. Poi l’occasione capita sui piedi di Haller un minuto dopo: cross dalla destra di Moukoko ma l’attaccante ivoriano solo davanti al portiere non riesce a mettere la palla in porta. Ma gli sforzi del Borussia vengono premiati al minuto 70: il nuovo entrato Reyna serve Guerreiro che calcia, la palla accarezza il palo ed entra. 1-2. Al 74’ l’occasione del pareggio capita sulla testa di Reus che alza troppo la mira. E poco dopo un colpo di testa di Reyna viene bloccato a terra da Dahmen. Ma il boato del vecchio 'Westfalenstadium' arriva comunque all’80esimo, senza che i gialloneri segnino: a Colonia ai padroni di casa viene fischiato un rigore che Ljubicic realizza. E il gol incassato dal Bayern, riporta il Borussia in testa a +1 sui campioni in carica. Sulle tribune abbracci ed esultanze tra i tifosi gialloneri ma restano ancora dieci minuti più recupero da giocare. E da Colonia, a due minuti dalla fine, stavolta arrivano cattive notizie: il Bayern ripassa avanti con Musiala e sorpassa di nuovo il Borussia. Stavolta definitivamente. Nel recupero viene annullato un gol ad Haller, e al minuto 96 arriva l’inutile gol del 2-2 di Sule. Finisce così, con l’enorme delusione del Borussia e il Bayern di nuovo campione di Germania per l’undicesima volta di fila.