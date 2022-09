Al Bayern sono sufficienti 39 minuti per sconfiggere il Leverkusen e ritrovare la vittoria in Bundesliga dopo 4 partite. Sane mette subito il match in discesa su assist di Musiala. Un'incertezza di Hradecky apre poi la strada al raddoppio del classe 2003, ancora miglior marcatore stagionale dei suoi con sei reti. Mane firma il tris con l'aiuto di una deviazione. Nella ripresa arriva il poker con un nuovo regalo di Hradecky, stavolta per Muller. Nagelsmann ora a 2 punti dall'Union Berlino capolista