Dopo la prima pausa stagionale per le nazionali, tornano Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue1: un mese e mezzo ininterrotto di partite, fino al Mondiale in Qatar, in cui si potrebbero delineare meglio alcune gerarchie finora solo abbozzate. Nel frattempo, un'analisi sui trend di questa prima parte di stagione, tra certezze consolidate, crisi da risolvere e ribaltoni accennati